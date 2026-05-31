Москвичей предупредили о ливне с грозой в ближайшие часы

В ближайшие часы в Москве прогнозируется кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 15 м/с, предупреждает Главное управление МЧС России по Москве.

В ближайшие один-два часа с сохранением до 21 часа местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, отметили в МЧС.

При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В связи с прогнозируемой непогодой москвичам и гостям города дали несколько рекомендаций:

быть внимательными при управлении автомобилем и парковаться в безопасных местах;на улице - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции;не оставлять детей без присмотра.

В целом надо быть очень внимательными и осторожными.

Напомним, сегодня до 21 часа в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности в связи с грозой.