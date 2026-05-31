Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В столице в воскресенье, 31 мая, ожидаются облачная с прояснениями погода, кратковременные ливневые дожди, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик пояснил, что синоптическая ситуация в столичном регионе в последний день весны будет обусловлена тыловой частью североатлантического циклона.

По его словам, в макрорегион продолжат поступать разрозненные массивы кучеводождевых облаков и полярный воздух с температурным фоном как минимум на пять градусов ниже климатической нормы.

Скорость ветра составит от 3 до 8 м/с, температура воздуха утром будет колебаться от +7° до +10°, днем повысится до +16°, пояснил метеоролог.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве в понедельник, 1 июня, местами пройдет кратковременный дождь, а столбики термометров поднимутся до отметки +19°.

2 июня возможны осадки, температура будет в пределах климатической нормы, от +18° до +23°. В среду и четверг преимущественно без осадков, днем от +20° до +25°.