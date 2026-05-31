«Мосбилет» приглашает на экскурсии в рамках цикла «Путеводитель по району»

Музей Москвы, подведомственный столичному Департаменту культуры, открывает новый экскурсионный цикл «Путеводитель по району», который продлится с 6 июня по 29 августа. Программа станет продолжением концепции проекта «Москва без окраин» и предложит взглянуть на город через истории улиц, архитектуру и повседневную жизнь разных районов — от парадного центра до тихих, скрытых уголков.

Каждая экскурсия дает возможность увидеть район как отдельный городской мир со своим ритмом, характером и памятью. Все участники получат паспорт москвоведа —он станет не только проводником по программе, но и памятным сувениром, который сохранит впечатления о прогулках по столице.

На экскурсии 6 июня по Гагаринскому району можно будет по-новому взглянуть на кварталы, построенные около научных институтов и в атмосфере университетской среды. Здесь советский модернизм соседствует с академической историей города.

Участники обсудят градостроительные эксперименты середины прошлого века и то, как формировался образ города будущего.

13 июня гостям предстоит отправиться в один из самых атмосферных уголков старой Москвы — лабиринт переулков, старинных палат, монастырских стен и тайных двориков. Маршрут пройдет через Хитровку и Ивановскую горку. Здесь историческая среда почти не изменилась, а многослойность прошлого чувствуется на каждом шагу.

В июле и августе участников ждут прогулки по Сокольникам, Таганке, Дангауэровке, Новым Черемушкам, Басманному, Крылатскому, Новогирееву, Строгину и Северному Чертанову. Программа доступна как по отдельным билетам, так и по абонементу, передает официальный сайт мэра Москвы. Оформить их можно через сервис «Мосбилет».

Тем временем в музее-заповеднике «Коломенское» продолжает работу выставка «Архитектура древнего города. Люди и технологии». Экспозиция развивает традицию изучения национального строительного искусства, заложенную основателем музея Петром Барановским.