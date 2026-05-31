Около 30 новых достопримечательностей появится на макете «Моя Россия» на ВДНХ

Макет «Моя Россия» в павильоне № 33 на ВДНХ продолжает расширять свою географию. К экспозиции присоединился новый участок, посвященный русским городам с многовековой историей.

На макете появятся Великий Новгород, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Ярославль. Всего здесь установят около 30 узнаваемых достопримечательностей, выполненных с высокой точностью к архитектурным особенностям каждого места.

Отдельное внимание инженеры уделили транспортной инфраструктуре. На участке проложены новые железнодорожные маршруты, а для моделирования моста через реку Волгу разработана специальная технология прокладки автомобильной дороги.

Создание этой части макета заняло более четырех месяцев. Сейчас на площадке идет монтаж подмакетника, процесс полностью открыт для гостей.

Макет «Моя Россия» задуман как музей-мастерская: здесь нет четкой границы между готовой экспозицией и рабочей зоной. Посетители видят, как из каркасов формируются ландшафты, прокладываются пути и оживают миниатюрные города. Рядом уже работают завершенные участки Москвы, Московской области, Калининграда и Кронштадта, где по улицам ездят автомобили, а между станциями курсируют поезда. Параллельно специалисты продолжают работу над фрагментами Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Карелии и поселка Рыбачьего, а в ближайшее время начнется проектирование достопримечательностей Крыма.

Наблюдать вживую, как создаются миниатюрные копии реальных объектов, гости могут ежедневно в часы работы павильона.

Разработка макета осуществляется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и соответствует стратегии развития ВДНХ до 2030 года.