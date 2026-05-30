Три белых лебеденка вылупились в Московском зоопарке

У пары белых лебедей в Московском зоопарке появились на свет трое птенцов. Об этом в субботу, 30 мая, сообщило агентство городских новостей «Москва».

© Вечерняя Москва

Детеныш капуцина-плаксы 9 апреля родился в Московском зоопарке. Малыш появился на свет у опытной родительской пары — самки Нори и самца Матроса. Он чувствует себя отлично и проводит большую часть времени, уютно устроившись на спине или груди матери.

Ранее в Московском зоопарке получили второе поколение детенышей краснокнижного калимантанского безухого варана. Трое маленьких ящериц появились на свет в конце января. Тогда особи обитали в отдельном террариуме с тщательно контролируемыми условиями содержания.

Зимой представители городского департамента культуры рассказали, что в Московском зоопарке на свет появились три детеныша редкой лучистой черепахи. Этот вид морских обитателей находится на грани полного исчезновения в природе.

А 12 февраля Московский зоопарк отметил день рождения. Генеральный директор зоосада Светлана Акулова рассказала спецкору «Вечерней Москвы», как знаменитый зоосад помогает восстановить популяции редких животных и почему важно сотрудничество с другими странами.