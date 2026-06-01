Восемь электробусов будет ходить на столичном маршруте с396 в будни

По будням на маршруте с396 на северо-западе столицы будет курсировать восемь электробусов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы продолжаем расширять сеть электробусных маршрутов по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. По будням на новом маршруте будет курсировать восемь машин. Инновационный транспорт повышает уровень комфорта в поездках для пассажиров и положительно влияет на экологию столицы», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он отметил, что на маршрут с396 вышли современные электробусы российского производства. По словам Ликсутова, они останавливаются у пяти станций рельсового каркаса, образовательных и медицинских учреждений в СЗАО.

При этом новый маршрут проходит через четыре района столицы: Митино, Северное Тушино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево.

В ведомстве напомнили, что Москва развивает наземный городской транспорт для повышения качества обслуживания пассажиров. С 2018 года в столице вместо автобусов на маршруты выходят современные электробусы российского производства.

Инновационная техника на электрической тяге снижает влияние на окружающую среду. В настоящее время около 3 тыс. электробусов Мосгортранса обеспечивают работу более 280 маршрутов.