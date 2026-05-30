Что изменится в жизни москвичей с 1 июня

С июня семьи с детьми смогут оформить новую социальную выплату, авиапассажиры смогут зарегистрироваться на рейс по биометрии, а часть пенсионеров получит прибавку к пенсии. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

С июня работающие родители, которые воспитывают двух и более детей, смогут оформить новую ежегодную семейную выплату.

Семьи с детьми поддержат

Государство вернет разницу между стандартной ставкой НДФЛ (13 процентов) и льготной (шесть процентов). Выплата будет положена тем гражданам России, которые живут в стране и не имеют задолженностей по алиментам.

Как ранее отмечала замглавы Минтруда Ольга Баталина, новый вид поддержки затронет более четырех миллионов семей и 11 миллионов детей.

Напомним, что с 22 мая начал действовать закон. Раньше пособие снимали, если доход семьи превышал прожиточный минимум. Теперь правило мягче: выплаты сохранят, если среднедушевой доход выше регионального прожиточного минимума не более чем на 10 процентов.

— Мера коснется более 231 тысячи детей, родители которых получат выплаты по новому правилу. Закон был принят по поручению главы государства, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Действие закона распространяется на всех, кто получает соцвыплату с начала 2026 года.

Новые возможности авиапассажиров

С 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года на рейс можно будет зарегистрироваться по биометрии. Эксперимент пока распространяется только на два аэропорта России — Шереметьево и Пулково — и только для рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. Сообщается, что единую биометрическую систему с 1 июня будут использовать при допуске пассажиров в перевозочный сектор аэропорта и выходе на посадку.

Чтобы участвовать, нужно заранее зарегистрировать свои данные в Единой биометрической системе. Сделать это можно в уполномоченном банке, в аэропорту, а также в МФЦ или через «Госуслуги».

Пенсионеры получат надбавку

Традиционно надбавки к пенсии в июне получат пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата вырастет вдвое — 19 169,38 рубля.

Прибавка распространяется только на получателей страховой пенсии, никаких заявлений для ее получения писать не нужно. Такую же прибавку получат пенсионеры, которые в мае получили первую группу инвалидности.

Напомним также, что 12 июня россияне празднуют День России. Пенсионеры, которые должны были получить пенсию 12, 13 или 14 июня, из-за выходных получат ее заранее — 11 июня.

За гостиницами будут следить тщательнее

В июне вступают в силу национальные стандарты для гостиниц, отелей, хостелов и других мест размещения. Первый стандарт — общие требования к оснащению, порядку работы и другое.

Второй — для приема иностранцев: рекомендуется нанимать персонал со знанием языков, учитывать культурные особенности гостей и переводить информацию для гостей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Скриванов, член комитета Государственной Думы по контролю:

— Давайте посчитаем на живом примере. Мама и папа работают, двое детей. За год каждый заработал по 600 тысяч рублей. Раньше они заплатили бы 13 процентов налога — то есть по 78 тысяч с человека. А теперь по новому закону налог пересчитывают по ставке шесть процентов — получается 36 тысяч. Разница — 42 тысячи. И эти деньги возвращаются каждому родителю. То есть 84 тысячи рублей на семью.

