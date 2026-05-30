Москва вошла в тройку самых освещенных городов мира. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Каждый вечер в городе зажигается более 1,3 миллиона уличных фонарей и других источников света, уюта и хорошего настроения», — отметил он.

Градоначальник обратил внимание, что более 58% из них — современные светодиодные светильники. К 2030 году количество их должно достигнуть 100%.

Собянин подчеркнул, что в 2026 году на улицах, дворах и в парках будет установлено более 26 тысяч приборов наружного освещения.

По его словам, такое обновление освещения проходит в рамках программы улучшения уличного освещения Москвы, которая стартовала в 2011 году. За это время общее количество светильников в Москве возросло в 2,6 раза.

До этого стало известно, что Москва и Сочи вошли в топ-15 городов «Индекса миллиона долларов», который показывает, сколько квадратных метров элитной недвижимости можно купить на один миллион долларов в мире. Они заняли 7 и 12 место соответственно. По данным ежегодного исследования The Wealth Report 2026, первое место занял Монако, на втором месте Гонконг, а на третьей строчке оказались Женева и Сингапур.

Ранее раскрыт топ самых популярных городов для путешествий на День России.