В Москве построят школу-конструктор

В Пресненском районе построят школу будущего. В новом здании в Большом Кондратьевском переулке будут учиться свыше тысячи детей, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Школа будет напоминать конструктор за счёт чередования объёмов разной высоты и формы. Сейчас идёт проектирование и подготовка к строительству. В отделке используют большие панорамные панели, которые наполнят внутренние помещения естественным светом.

Как и во всех школах будущего, в здании будут трансформируемый спортивный зал, медиатека, обеденная зона. Оборудуют не только кабинеты кулинарии и домоводства, но и мастерскую по обработке металла и дерева. Все работы планируется завершить в 2027 году.