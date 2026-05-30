Вакцинация и чипирование животных пройдут в 48 парках Подмосковья

В 48 парках Московской области в течение всего июня будут работать мобильные пункты государственной ветеринарной службы. Об этом в субботу, 30 мая, сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона.

— На местах доступна вакцинация против бешенства препаратом «Рабикан» — она проводится бесплатно. Также владельцы могут сделать животным прививки на платной основе, — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, специалисты осуществляют регистрацию домашних животных. Сама процедура является бесплатной, оплате подлежит только установка микрочипа в случае его отсутствия.

Для этого владельцу необходимо иметь при себе ветеринарный паспорт животного и собственный документ, удостоверяющий личность.

Для дополнительного удобства граждан планируется работа специальных выездных пунктов, которые будут развернуты на территории парков, добавили на сайте министерства.

Уникальные функции сервиса «Моспитомец» также представили на Форуме гуманного отношения к животным. Он состоялся в столице и стал важной точкой соприкосновения для всех, кто вовлечен в помощь.