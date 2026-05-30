Фестиваль "Летник" открылся в Москве

Сезон летних музыкальных фестивалей открылся 29 мая в Москве. На первом из них - "Летнике" - на пяти сценах, расположенных недалеко от метро "Белорусская", выступают 112 артистов и групп. Причем, фестивальные площадки здесь на любой вкус - концерты проходят в боулинге "Дорожка", двух соседних клубах и на уличных сценах рядом с ними ("Мэйн" и "Киоск"). Для дождливой и прохладной погоды, установившейся в столице, это очень удобно - концерты можно слушать и в помещениях под крышей и около открытых летних сцен.

© Российская Газета

Первый день фестиваля 29 мая, можно сказать, был разогревочным и электронно-танцевальным. В этот вечер звучала в основном музыка в стилях шугейз, дэнс-поп и дип-хаус. А среди звезд оказались группы Cream Coda, ЛАУД, и этническая певица с электрогитарой, но и с академической манерой пения - Green Apelsin. Она же Анжела Жидкова - столь самобытная и завораживающая, что уже вскоре поедет в первый тур по восьми городам России.

Музыка этого дня была для танцев, освежающих настроений и сбрасывания накопившегося за неделю напряжения. Так что и хит группы Cream Coda "Плачу на техно" с чуть изменившейся подачей, оказался снова очень кстати.

Да, как и в 2025 году, когда состоялся самый первый "Летник", на каждый фестивальный день можно приходить именно за своей любимой модной музыкой. Все дни опять разные по стилям. И еще один тренд "Летника" неизменен: здесь популярные музыканты играют и свои диджейские сеты. В расписании пятницы за пультами, например, оказались рэперы Slava Marlow и Saluki.

Во второй день фестиваля, в субботу 30 мая, на "Летнике" уже будет больше хип-хопа, даба и соответственно, тоже танцев. Его главные хэдлайнеры - Петар Мартич, Toxi$ и гость из Беларуси Voskresenskii.

А в воскресенье, 31 мая, настанет раздолье для пост-рока, альтернативного рока и панка. Главные хэдлайнеры здесь - звезды нового пост-панка из Екатеринбурга - "Перемотка". И их романтичные земляки - дуэт "Сова", очень точно соблюдающие в своих треках баланс красивого альтернативного рока и электроники. И поэтому тоже их ценят и слушают поклонники столь разных музыкальных стилей.

Ждут на "Летнике" в воскресенье и какого-то загадочного, знаменитого музыканта. Но имя его пока не называют. Впрочем, и без него программа здесь разноплановая, увлекательная и манящая.

Кстати

Учитывая погоду, организаторы даже установили на улице обогреватели, что для обозревателя "РГ", посещающего большинство летних open-air России, прямо говоря, в диковинку. А на части территории предусмотрели шатры. Например, "одели" им сцену "Киоск". Есть и камера хранения, а некоторые пункты питания работают до 5 часов утра. Да уж, посетителям фестиваля, можно даже в этом позавидовать.