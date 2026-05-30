Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал кратковременные дожди в Москве 30 мая.

По его словам, сегодня столичный регион останется под влиянием периферии теряющего силы и заполняющегося циклона.

«В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +13…+15 °С, по области ожидается +11…+16 °С. Ветер юго-восточный, 2—7 м/с.

Ранее академик РАН климатолог Владимир Клименко рассказал, что лето 2026 года в Москве ожидается теплее климатической нормы примерно на 1 °С.