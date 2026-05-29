В Москве пройдет фестиваль корейской кухни и красоты, об этом сообщил директор Ruskorea Пак Да Хин, передает АГН «Москва».

Жители и гости столицы смогут бесплатно попробовать корейскую еду, например, лапшу и поке.

«Если говорить про Корею, Корея — это еще K-beauty, косметика. Без косметики никуда не денемся», — добавил Пак Да Хин.

Посетить мероприятие можно будет 6 и 7 июня в фудмолле «Депо». В программе запланировано выступление артистов из Кореи и России, интерактивы и кулинарные мастер-классы.

