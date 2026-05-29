Девять зон для отдыха с купанием признали пригодными в Москве

Девять зон для отдыха с купанием специалисты признали пригодными в Москве, всего к приемке предъявлено 11 таких зон. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

© Вечерняя Москва

— По состоянию на 29 мая 2026 года приняты в эксплуатацию девять зон отдыха с купанием: озеро «Белое», Путяевский пруд № 1, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж «Динамо», «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3», Пионерский пруд, «Тропарево», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок рассказал, что начало пляжного сезона в Москве и Центральной России ожидается в середине июня, когда температура воды в водоемах достигнет комфортных плюс 18–20 градусов.

Столица готовится к жаркому летнему сезону и намерена довести число водоемов, пригодных для отдыха, до 200. В предстоящем сезоне работы стартуют на 13 объектах.