В Москве наградили 95 работников библиотек

Торжественная церемония награждения лучших представителей библиотечной отрасли России, внесших значительный вклад в сохранение и развитие культурного наследия страны, состоялась в Доме Пашкова в Москве в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

В этом году были отмечены 95 человек.

"С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре". Мне кажется, мы все имеем к этому самое прямое отношение. Прежде всего, я очень рад приветствовать вас в "Ленинке", в Доме Пашкова. Мы занимаемся очень важным, во многом подвижническим трудом, поэтому я очень рад видеть здесь всех вас, дорогие коллеги. Когда кто-то говорит, что "Ленинка" - это главная библиотека, мне очень странно это слышать. Любая библиотека в нашей стране, даже самая маленькая, и есть самая главная, потому что именно там мы встречаем наших читателей. Этот год особенный - Год единства народов России. Вместе с вами мы делаем очень важное дело, сплетая великую культуру нашей страны воедино. Я искренне хочу поблагодарить всех за колоссальный труд", - обратился к собравшимся директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Награждение прошло в номинациях: "Наследие предков: за сохранение и возрождение культурных традиций и развитие духовно-нравственных ценностей", "Диалог культур: за укрепление межнационального согласия народов России", "Родная речь: хранители русского слова" и "Взгляд в будущее: за инновации в продвижении культурного многообразия".

Поблагодарила работников библиотечной отрасли и статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

"У нас огромная профессиональная команда - порядка 40 тысяч библиотек, которые находятся в ведении Министерства культуры Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Это самое большое количество учреждений культуры в стране. Мы хотим, чтобы о вас, о нас, о библиотечных работниках слышали, знали и любили. Мы вручаем вам, дорогие мои коллеги, те награды, которых вы достойны. Вы достойны еще большего, но это все впереди. Мы очень вас ценим", - сказала она.

Мероприятие прошло в рамках празднования Общероссийского дня библиотек, приуроченного к Году единства народов России.