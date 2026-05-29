В Москве признали пригодными девять зон для отдыха с купанием

Эпидемиологи признали девять зон с купанием в Москве пригодными для отдыха жителей, всего к приемке предъявлено 11 таких зон. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"По состоянию на 29 мая 2026 года приняты в эксплуатацию 9 зон отдыха с купанием: озеро "Белое", Путяевский пруд №1, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж "Динамо", "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3", Пионерский пруд, "Тропарево", - говорится в публикации на сайте.

В ведомстве добавили, что зона отдыха "Левобережье" принята в эксплуатацию как зона отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды и песка. Купание запрещено, установлены соответствующие знаки. Еще три зоны отдыха с купанием закрыты на реконструкцию: "Мещерское", озеро "Черное" и Головинские пруды.

Кроме того, в летнем сезоне 2026 года в столице будут функционировать зоны отдыха без организованного купания. В настоящее время в эксплуатацию приняты 34 такие зоны.

В Роспотребнадзоре напомнили, что специалисты осуществляют мониторинг зон отдыха в течение всего летнего сезона. При выявлении нарушений выдаются предписания о замене песка, очистке водоема, проведении обработок. В случае неудовлетворительных проб воды дается предписание о запрете купания с установкой соответствующих знаков. Зона временно используется для пляжного отдыха, загорания, прогулок и других видов досуга без купания.

Ранее главный врач столичной городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала ТАСС, что лучшими условиями для купания является температура воздуха от 20 градусов, воды - не ниже 18 градусов. При этом в местах, не предназначенных для пляжного отдыха, плавать и загорать строго запрещается.