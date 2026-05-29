В Москве не будут закрывать вход на станцию метро "Парк культуры" Кольцевой линии

Ограничения работы станции московского метро "Парк культуры" Кольцевой линии перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"Ограничения на вход и пересадку, связанные с ремонтом эскалаторов на станции "Парк культуры" Кольцевой линии, переносятся на более поздний срок. Введение ограничений отменено, станция продолжит работу в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее объявлялось, что с 1 июня по будням в часы пик с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 станция "Парк культуры" Кольцевой линии будет работать только на выход пассажиров. Уточнялось, что это связано с необходимостью проведения работ по ремонту эскалаторов.