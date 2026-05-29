В Подмосковье прошел профилактический рейд по зацеперам

На Ярославском направлении поймали ещё одного зацепера. Опасные развлечения на путях снова стали популярны в мае. Последствия часто печальные - с начала месяца пострадали уже 17 человек.

Ну а на этот раз профилактический рейд прошёл на станции Лосиноостровская. Правила поведения на путях разъяснили взрослым и маленьким пассажирам. Ведь несчастные случаи бывают чаще, чем кажется.

Причины разные — переход путей в неположенном месте или невнимательность. А некоторые подвергают себя опасности специально - ради лайков в соцсетях. Таким нарушителям, конечно, уделяют особое внимание.