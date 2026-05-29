В Москве построят один из самых больших в столице концертных залов

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство одного из самых больших в столице концертных залов. Он появится в Нагатинском Затоне, рядом с парком развлечений «Остров мечты» и станцией метро «Технопарк».

«Днем здание будет выглядеть легкой парящей конструкцией, а вечером — превращаться в крупный световой акцент», — написал Мэр Сергей Собянин (его слова приводятся на сайте мэрии).

Зал рассчитан на 8,5 тысячи человек. Попасть в него можно будет с двух уровней: с улицы через главный вход, а также со второго этажа по пешеходной галерее, которая соединит концертный зал с парком «Остров мечты». Такое решение, по задумке проектировщиков, позволит разгрузить входные группы и ускорить проход посетителей.

«Зрительный зал можно будет трансформировать под разные программы. Если убрать около двух тысяч кресел, партер превратится в танцпол», — говорится в сообщении.

Строительство планируется завершить в 2028 году.