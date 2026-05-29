Станцию «Парк культуры» Кольцевой линии закроют для входа по будням в часы пик

Станцию «Парк культуры» Кольцевой линии метро с 1 июня закроют для входа по будням в часы пик из-за ремонта эскалаторов.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Ремонт эскалаторов необходим для комфортных и безопасных поездок. Просим вас быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро, — передает Telegram-канал ведомства.

Трамваи с 23 мая перестали ходить в районе Строгино по выходным. Курсировать перестанут трамваи на маршрутах № 10, 15, 21. В свою очередь маршруты № 30 и 31 объединят в единый № 30+31, который будет ходить от остановки «Михалково» (МЦК Коптево) через станции метро «Войковская» и «Щукинская» до проспекта Маршала Жукова.

Режим работы южного вестибюля станции «Царицыно» Замоскворецкой линии метро изменился с 21 мая в связи с проведением ремонтных работ эскалатора. Ограничения действуют по будним дням.

Движение транспорта ограничили на участках проектируемого проезда № 6076 и улицы Изюмской с 6 апреля до 31 августа. Это связано с проведением строительных работ.