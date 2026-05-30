Новые электробусы поколения А5 начали приходить в Москву

На площадку «Нагорная» Мосгортранса уже начали поступать электробусы КАМАЗ поколения А5 в рамках контракта на 2026–2027 годы. Об этом в субботу, 30 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

© Вечерняя Москва

Москва активно развивает наземный городской транспорт, делая ставку на электробусы российского производства, которые с 2018 года заменяют традиционные автобусы на маршрутах. Эти экологически чистые транспортные средства, работающие на электрической тяге, способствуют снижению негативного воздействия на окружающую среду.

— Мы продолжаем обновление подвижного состава наземного городского транспорта. Электробусы А5 не вредят экологии и оборудованы всем необходимым для комфортных поездок. По новому контракту до конца 2027 года в парки Мосгортранса придут еще 700 таких машин, — отметил Ликсутов.

Наземный городской транспорт Москвы продолжает быть комфортным и безопасным для пассажиров в любое время года. Специалисты Мосгортранса, работающие на эксплуатационных площадках, проводят техосмотр, необходимое техобслуживание и подготовку транспортных средств к эксплуатации.