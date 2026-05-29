Необычный сфинкс с женской грудью удивил жителей Подмосковья

В подмосковных Мытищах заметили необычного сфинкса с женской грудью. Об этом сообщил Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».

На видео, снятом обнаружившим его местным жителем, можно заметить, как большая голова сфинкса с обнаженной грудью и лапами льва украшает фасад кирпичного трехэтажного коттеджа, выполненного в приглушенно-розовом, темно-коричневом и белом тонах. Фигура восседает на постаменте над колоннами.

«Египетский сфинкс переехал в подмосковные Мытищи», — подписал публикацию автор. В комментариях некоторые пользователи сочли наличие груди у сфинкса лишним, а другие не оценили подобное архитектурное решение в доме, который не выполнен в египетском стиле. «Египетская сила», «Цыганская Нефертити», «Красиво жить не запретишь», «А выходя на балкон, у сфинкса есть попа?» — написали комментаторы.

Ранее жителей одного из домов в Москве напугали скульптурами сказочных персонажей во дворе.