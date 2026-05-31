Mos.ru покажет открытие фестиваля «Классика в Кусково» в прямом эфире

В усадьбе Кусково состоится концерт-открытие, посвященный 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта.

В рамках фестиваля «Классика в Кусково» в Зеркальном зале дворца выступит камерный оркестр «Московская камерата» под управлением заслуженного артиста России Николая Соколова. Солисты — Басиния Шульман (фортепиано) и Юлия Игонина (скрипка). Ведущий — Андрей Лавинский.

Прямую трансляцию концерта смотрите здесь 31 мая в 18:00.