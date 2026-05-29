Москвичам назвали дату возвращения летней погоды

В Москве постепенное повышение температуры начнется в выходные, а на следующей неделе в столице будет по-настоящему жарко.

К летним значениям она вернется со 2 июня, сообщила «Интерфакс» ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«С началом календарного лета продолжится повышение температуры», — сказала специалист.

Она уточнила, что в субботу, 30 мая, может пройти кратковременный дождь, а температура составит до +15°C. 31 мая столбик термометра будет достигать +17°C.

Ко 2 июня воздух в Москве прогреется до +23°C, а 3 и 4 июня погода составит норму для начала июня — +20-25°C. Осадков в эти дни не ожидается, будет переменная облачность.

С 5 по 7 июня в столице может пройти небольшой дождь, но будет тепло — +22-27°C.

Накануне мощный град прошел в Минеральных Водах, повредив автомобили, припаркованные на улицах.

На видео видны крупные градины, покрывшие землю и автомобили. Днем в Минеральных Водах было солнечно и тепло, но затем резко похолодало. Также град затронул соседние города — Ессентуки и Пятигорск.