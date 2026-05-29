Москвичи пожаловались на гоняющих на питбайках подростков

Жители московского комплекса «Переделкино Ближнее» пожаловались на подростков, которые катаются на питбайках по территории. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам горожан, подростки не соблюдают правила дорожного движения, например, проезжают на красный сигнал светофора, катаются по тротуарам, дрифтят во дворах и вступают в конфликт с жильцами.

Жалобы жильцов не повлияли на поведение нарушителей. Встречи с родителями несовершеннолетних также не помогли. Люди, проживающие в ЖК, начали вести таблицу в Excel, чтобы привлечь виновных к ответственности в будущем.

Уточняется, что люди подали 45 обращений в полицию за два месяца.

