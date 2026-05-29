Температура ночью в Москве опустилась до сентябрьских значений

Температура минувшей ночью в столице опустилась до плюс 5 градусов, что характерно для второй половины сентября. Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик Евгений Тишковец.

"Минувшей ночью в Москве минимальная температура воздуха на опорной метеостанции ВДНХ составила плюс 5,2 [градуса], на Балчуге плюс 6,4, в Строгине плюс 5,1, Тушине и Бутове плюс 4,8. Обычно так свежо бывает во второй половине сентября", - написал Тишковец.

Он отметил, что в Подмосковье большее похолодание было замечено в Шаховской (плюс 2,9), Волоколамске (плюс 3), Солнечногорске и Можайске (плюс 3,8), такой температурный режим уже характерен для первой половины октября.

По его словам, самые низкие температуры ночью, вплоть до заморозков, были зафиксированы в Костромской (до минус 0,7 градуса) и Ярославской (до плюс 0,9 градуса) областях.

Синоптик добавил, что ночь на 30 мая ожидается в схожем температурном режиме, но после обозначиться курс на медленный рост температуры.