В аэропортах Саратова и Пензы ввели временные ограничения

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Саратова и Пензы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. "Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — говорится в публикации. В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Такие ограничения в российских аэропортах обычно вводят на фоне угрозы атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Временные ограничения также ввели в аэропорту Шереметьево в связи с действием сигнала "Ковер". Рейсы на вылет и прилет выполняются по согласованию с соответствующими органами. Из-за мер по обеспечению безопасности полетов возможны изменения в расписании. Пассажирам следует быть готовыми к увеличенному времени ожидания, в том числе находясь на борту самолета. До этого в аэропорту Шереметьево рассказали о работе на фоне пожаров в Долгопрудном.