Москвичам рассказали о погоде в июне

Июнь не обдаст москвичей сильным жаром. Какой будет погода в первый летний месяц, «Комсомольской правде» рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, июнь в 2026 году будет прохладным. В первые числа месяца температура, как и в конце весны, останется ниже климатической нормы. Правда, аномалия составит не семь градусов, как сейчас, а три: в течение дня воздух прогреется до плюс 16-18 градусов, к 5 июня можно ждать до плюс 20-22 градусов. В целом, как предполагает Позднякова, среднемесячный показатель будет держаться немного ниже нормы.

Причем метеоролог допускает, что 30-градусная жара и вовсе не вернется в Москву после нескольких знойных дней в мае.

«У нас уже бывали годы, когда в мае стоял 30-градусный зной, а потом все лето ни разу воздух до такой отметки не прогревался. Так вот, 2026 год может повторить этот не очень веселый летний сценарий», — допускает Позднякова.

Купаться в водоемах столичным жителям пока рано. Официально купальный сезон можно будет считать открытым уже в первые числа июня, когда, по расчетам синоптика, температура воды уже достигнет 16-17 градусов, при которых купаться уже можно. Однако до комфортных показателей водоемы прогреются не раньше середины июня.