Собянин: Комплекс по программе реновации возведен в Головинском районе

Комплекс по программе реновации возвели в Головинском районе. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Строительство велось по индивидуальному проекту, в квартиры с улучшенной отделкой можно сразу вселяться. На прилегающей территории обустроили зону для отдыха, а также спортивную и детские площадки. В пешей доступности находятся школы, детские сады и поликлиники.

Специалисты провели комплексную реконструкцию филиала №1 поликлиники №45, начали обновление школы №1315 на Авангардной улице. В районе появилось наземное метро, а поездки стали удобнее также благодаря Московскому скоростному диаметру. Сейчас в районе проводят благоустройство территории близ Головинских прудов.

— Головинский — активно развивающийся район на севере Москвы. Для удобства жителей обновляем и строим новые социальные и транспортные объекты, благоустраиваем парковые территории, — написал мэр в своем канале в МАКС.

Ранее Собянин сообщил, что в Алексеевском районе введен в эксплуатацию новый жилой комплекс по программе реновации. Жители шести расселяемых домов смогут переехать в новые квартиры на Ярославской улице.

Реновация жилья в Москве — один из самых масштабных проектов современности. Сегодня подготовлено более 300 площадок для строительства домов. Новоселье за прошедшие 8,5 года отметили около 85 тысяч московских семей.