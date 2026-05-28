Архитектурная комиссия будет создана в Москве

В столице будет создана Архитектурная комиссия, которая заменит Архитектурный совет. Соответствующее постановление опубликовано в майском номере «Вестника Москвы».

«Комиссия является постоянно действующим экспертным и коллегиальным органом при департаменте градостроительной политики Москвы, созданным для рассмотрения проектных материалов (проектных материалов, содержащих предложения по строительству или реконструкции объекта капитального строительства, а также иных проектных материалов), подготавливаемых в том числе в форме архитектурных концепций и трехмерных цифровых моделей», – говорится в положении об Архитектурной комиссии города Москвы.

Как следует из положения, основными функциями комиссии являются: рассмотрение и профессиональная оценка проектных материалов; концепций архитектурно-градостроительного развития территорий; концепций благоустройства территории; проектных материалов в части размещения арт-объектов, инсталляций и произведений монументально-декоративного искусства; архитектурно-художественных концепций зданий, строений; проектов размещения крышной информационной/рекламной конструкции на зданиях; проектов размещения рекламной конструкции на фасаде здания; проектных материалов для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия и другие.

Постановление вступит в силу с 30 сентября 2026 года.