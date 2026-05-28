В Москве 31 мая ожидаются небольшой дождь и гроза

Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве и Подмосковье в последний день календарной весны. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Днем в воскресенье, 31 мая, местами в Московском регионе пройдет кратковременный дождь и гроза, при этом температура воздуха составит плюс 15-17 градусов в столице и от плюс 13 до плюс 18 градусов - по области", - сказал собеседник агентства.

Небольшой дождь ожидается в столичном регионе и в ночь на воскресенье.

"Столбики термометров покажут от 6 до 8 градусов выше нуля в мегаполисе и от плюс 3 до плюс 8 градусов - в Подмосковье", - заметил собеседник агентства.

Синоптики также отметили, что ожидаемая в предстоящие выходные дни погода должна обозначить тенденцию на потепление.

"Температурная аномалия сократится от 8 градусов в конце рабочей недели до 5 градусов - в воскресенье", - пояснил собеседник агентства. Он также рассказал, что прохладную и неустойчивую погоду на европейской части страны продолжает удерживать обширный высокий циклон.