Синоптик Ильин: среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 7 °C

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT отметил, что в столице в ближайшие дни будет облачно с прояснениями.

«Местами пройдёт кратковременный дождь. Это всё на ближайшие трое суток. В субботу и воскресенье вероятность дождя в Москве невысокая, тем не менее без дождя местами не обойдётся. Температура воздуха в пятницу и субботу будет находиться в пределах +10...+15 °C, а в воскресенье +13...+18 °C. Предстоящей ночью и в субботу воздух Московской области будет остывать до +2...+7 °C. Местами по области возможны осадки в смешанной фазе», — рассказал синоптик.

Он уточнил, что температура воздуха в отдельных районах Московской области в субботу будет понижаться до 0 °C, поэтому можно говорить о заморозках на почве.

«Ветер будет дуть с запада-северо-запада со скоростью 5—10 м/с в пятницу и субботу, а в воскресенье стихнет до 3—8 м/с. Атмосферное давление в пятницу подрастёт до 741 мм, ровный ход атмосферного давления ожидается вплоть до воскресенья...Среднесуточная температура воздуха будет отставать от нормы на 7 °C», — заключил Ильин.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил феномен арктического вторжения.