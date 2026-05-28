Москвичам посоветовали пользоваться городским транспортом вечером 28 мая

Вечером в четверг, 28 мая, после 17:00 загруженность столичных дорог составит до восьми баллов. В связи с этим для поездок по Москве рекомендуется использовать городской транспорт при наличии такой возможности. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На данный момент в Москве местами идет дождь. Движение транспорта затруднено на Садовом кольце в районе Зубовской площади в оба направления, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Сущевский Вал и на МКАД в районе улицы Липецкая в оба направления.

Также москвичам посоветовали отложить поездки на автомобиле на более позднее время — после 20:00, передает Telegram-канал ведомства.

Движение на Цветном бульваре временно ограничат в субботу, 30 мая, из-за проведения детского велофестиваля. Проезд транспортных средств будет закрыт в обоих направлениях на участке от Садового кольца до Петровского бульвара. Ограничения будут действовать с 00:01 до 20:00.