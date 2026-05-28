В центре погоды «Фобос» анонсировали пик похолодания в Москве

Новые порции полярного воздуха будут поступать в столичный регион под воздействием североатлантического циклона.

«Предстоящие сутки станут апогеем похолодания. В пятницу в сумерках воздух в столице остынет до +3…+6 градусов, в Подмосковье — до +1. Завтра днём в столице будет от +9 до +12», — сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что устойчивое 20-градусное тепло придёт в Центральную Россию 2 июня.