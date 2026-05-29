Москвичей предупредили о начале сезона шаровых молний
В Москве начался сезон шаровых молний, заявила 29 мая заслуженный врач России Ольга Шарапова.
Шаровая молния — природное явление, которое возникает преимущественно во время грозы, чаще всего после удара обычной молнии. В комментарии MIR24.TV врач отметила, что столкновение с шаровой молнией может привести к сильным ожогам и летальному исходу, поэтому важно соблюдать правила безопасности во время грозы.
Так, в доме следует плотно закрывать все окна, поскольку шаровые молнии способны проникнуть в помещение даже через небольшую щель.
При встрече с шаровой молнией важно не двигаться и сохранять спокойствие, поскольку движения создают воздушные потоки, которые влияют на траекторию молнии. При этом, если шаровая молния движется к человеку, можно очень медленно присесть. Не рекомендуется прятаться за мебель. Кроме того, нельзя снимать шаровые молнии на телефон.
«Когда такая молния пропадет, например растворится или взорвется, крайне важно хорошо проветрить помещение», — подчеркнула врач.