Москвичей предупредили о начале сезона шаровых молний

В Москве начался сезон шаровых молний, заявила 29 мая заслуженный врач России Ольга Шарапова.

Шаровая молния — природное явление, которое возникает преимущественно во время грозы, чаще всего после удара обычной молнии. В комментарии MIR24.TV врач отметила, что столкновение с шаровой молнией может привести к сильным ожогам и летальному исходу, поэтому важно соблюдать правила безопасности во время грозы.

Так, в доме следует плотно закрывать все окна, поскольку шаровые молнии способны проникнуть в помещение даже через небольшую щель.

При встрече с шаровой молнией важно не двигаться и сохранять спокойствие, поскольку движения создают воздушные потоки, которые влияют на траекторию молнии. При этом, если шаровая молния движется к человеку, можно очень медленно присесть. Не рекомендуется прятаться за мебель. Кроме того, нельзя снимать шаровые молнии на телефон.