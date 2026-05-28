Владельцы 62 спортобъектов в Москве получат льготу по налогу на имущество

Владельцы 62 спортобъектов в Москве, включенных в специальный реестр, могут получить льготу по налогу на имущество организаций. Об этом сообщила заммэра, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она указала, что благодаря льготе, введенной в 2022 году, собственники могут снизить налог на имущество в 10 раз. Такая мера разработана для поддержки объектов, развивающих спорт в городе. В реестре уже есть спорткомплексы, физкультурно-оздоровительный комплекс, теннисный центр, спортивный учебный корпус и другие объекты.

"Сейчас список дополнен большой спортивной ареной, на которой проходят важные футбольные матчи. Собственники включенных в реестр объектов смогут ежегодно экономить на налоге на имущество более 1,5 миллиарда рублей", – сказала вице-мэр.

При этом реестр продолжат дополнять при поступлении заявок от владельцев в департамент экономической политики и развития. Основные условия – чтобы площадь объекта превышала 8 тысяч квадратных метров, а сам он находился во Всероссийском реестре объектов спорта.

Его включат в реестр, если он будет соответствовать вышеуказанным критериям. Льгота применится с даты начала соблюдения требований, но не ранее 1 января 2022 года.

Ранее стало известно, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс возведут на Уржумской улице на северо-востоке Москвы. Площадь объекта будет составлять 13 тысяч квадратных метров. При этом около 9 тысяч "квадратов" будущего здания займет спортивная часть. Ожидается, что реализация проекта повысит общую доступность досуговых и спортивных услуг для горожан.