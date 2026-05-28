Синоптик пообещал москвичам до +23 °C в первые дни лета

В первые дни лета в Москву придёт тепло, воздух прогреется до +23 °C градусов, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Первая декада июня ожидается с температурой от +18 °C ... +23 °C градусов», — отметил он в беседе с aif.ru.

По словам синоптика, 1 июня, понедельник, воздух в Москве прогреется от +15 °C ... +20 °C. В первый день лета возможны кратковременные дожди, но в последующие дни осадков не ожидается.

Ранее Александр Ильин в беседе с 360.ru заявил, что в Москве и Московской области до конца рабочей недели сохранится холодная, облачная и дождливая погода.