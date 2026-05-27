День московского спорта пройдет 30 мая в "Лужниках"

Масштабный городской праздник для всей семьи "День московского спорта" пройдет 30 мая на территории олимпийского комплекса "Лужники". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента спорта города Москвы.

© Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Мероприятие будет посвящено здоровому образу жизни. Организаторы подготовили разнообразную программу: спортивные батлы, шоу, мастер-классы, конкурсы. В зоне экстрим-парка гости всех возрастов и уровней подготовки смогут прокатиться на трюковых самокатах, BMX- и MTB-велосипедах.

Будут организованы фан-встречи с Сергеем Карякиным, Райаном Уильямсом, Даниэлем Бодиным, Кириллом Бельским, Полиной Киценко, Артемом Дзюбой. Музыкальным дополнением к празднику станет концерт с участием Shaman, Zivert, Lyriq, Милу и группы "Чили".

В футбольной зоне участников ждут автограф-сессия и квизы по истории "Спартака", "Динамо", "Локомотива" и ЦСКА. Также гости смогут поиграть в настольный теннис и шахматы, увидеть гидрофлай-шоу и показательные выступления мотофристайлеров. В зоне этноспорта посетители познакомятся с русскими традиционными единоборствами.

Около 1,5 тыс. команд по стритболу сразятся в турнире в 17 возрастных категориях. На Большой спортивной арене гимнастка Самира Мустафаева проведет массовые тренировки по барре (10:00, с Юлианной Карауловой) и стретчингу (13:00, с Валерией). Съемки ролика Влада А4 начнутся с 09:00 мск, гости праздника могут понаблюдать или пройти полосу препятствий, где участникам нельзя касаться пола или воды.

Вход на праздник свободный, но принять участие в некоторых мероприятиях получится только по предварительной регистрации. Участники специальной военной операции и члены их семей имеют на нее приоритетное право.