Бесплатный океанариум для детей: в Крокусе пройдет двухдневный праздник

В честь Дня защиты гостей ждут подарки, анимация и путешествие по подводному миру.

© Пресс-служба

31 мая и 1 июня Крокус Сити Океанариум приглашает семьи ярко отметить Международный день защиты детей и дарит бесплатный вход юным гостям.

В первые летние выходные посетителей ждёт настоящий праздник: красочные фотозоны, интерактивные программы с аниматорами, подарки от океанариума и партнёров, а главное незабываемое путешествие по удивительному миру морей, рек и тропических джунглей.

© Пресс-служба

Гости смогут увидеть более 3000 обитателей со всего мира: акул, скатов, осьминогов, медуз и множество редких подводных жителей, а также познакомиться со 100 видами экзотических растений в трёх масштабных экспозициях океанариума.

Взрослые посетители без детей также смогут посетить океанариум, приобретя билет на выбранный сеанс. Океанариум открыт с 10:00 до 22:00.

Подробнее о всех условиях акции вы можете узнать на официальном сайте Крокус Сити Океанариума.