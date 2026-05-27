В Москве определили лучшего ветеринарного врача

Жюри обращало внимание на аккуратность работы, соблюдение санитарных норм, а также на умение общаться с владельцем питомца и давать подробные и понятные рекомендации.

© Пресс-служба Комитета ветеринарии города Москвы

В столице состоялся финал конкурса «Московские мастера» среди ветеринарных врачей. В этом этапе приняли участие 10 специалистов из государственных и частных клиник города. В 2026 году в финал вышли только женщины. Среди них были специалисты самых разных профилей — от онкологов и нефрологов до хирургов, УЗИ-диагностов, лабораторных экспертов и эпизоотологов.

«Ежегодно конкурс “Московские мастера” объединяет представителей свыше 40 профессий более чем из 1,8 тысячи организаций столицы. Мы гордимся тем, что специальность ветеринарного врача неизменно входит в основную группу профессий конкурса. Это прямое свидетельство того, что ваша профессия — одна из самых востребованных и значимых для экономики города. Благодарим вас за преданность делу, неравнодушие и большое сердце!» — поздравила участников Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

В финале конкурсантам предстояло пройти два практических испытания. В первом врачи продемонстрировали навыки вакцинации домашних животных. Эксперты оценивали технику введения препарата, скорость и уверенность движений, а также умение общаться с владельцем питомца и давать подробные и понятные рекомендации.

На втором этапе участники показали мастерство наложения хирургических швов. Жюри обращало внимание на равномерность стежков, правильное натяжение нити, а также на строжайшее соблюдение санитарных норм и техники безопасности.

«Живой интерес специалистов к конкурсу — лучшее доказательство их искренней любви к профессии. Здесь всегда царит атмосфера здоровой конкуренции, энергии и азарта, ведь задачи становятся все сложнее и увлекательнее. Это место встречи опыта и молодости, где состязания помогают раскрыть таланты и найти настоящих мастеров, которые своим ежедневным трудом двигают вперед всю столичную ветеринарию», — отметил председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

По итогам практических испытаний в решающий тур вышли три финалистки. Им предстояло продемонстрировать теоретические знания во всех областях ветеринарии, ответив на вопросы интеллектуальной викторины.

В итоге, набрав наибольшее количество баллов, титул лучшего ветеринарного врача Москвы 2026 года завоевала Юлия Романова, хирург-онколог, ветеринарный врач Советской ветклиники Станции по борьбе с болезнями животных ЮАО города Москвы. Второе место заняла Александра Волкова, кандидат ветеринарных наук, хирург-невролог Московской станции по борьбе с болезнями животных. На третьем месте по числу набранных баллов оказалась Анна Шляхтина, ветеринарный врач — эпизоотолог Тушинской ветклиники Станции по борьбе с болезнями животных САО и СЗАО города Москвы. Она же стала победителем в номинации «За преданность выбранной профессии».

Помимо победителей, жюри отметило еще нескольких врачей. Самым молодым участником конкурса стала Анна Бакутина, ветеринарный врач-хирург ООО «ВК “Центр”», а лучшим молодым специалистом госветслужбы Москвы названа Наталья Монахова, ветеринарный врач ветучастка Кленово Станции по борьбе с болезнями животных ТиНАО города Москвы.

В конкурсе участвовали не только опытные специалисты, но и студенты профильных вузов. В середине мая они состязались в отдельной номинации «Лучший будущий ветеринарный врач». По итогам соревнований жюри отметило четверых самых талантливых участников.

«Московские мастера» — ежегодный городской конкурс для тех, кто каждый день делает столицу лучше. В нем принимают участие представители 40 востребованных специальностей. Среди них — спасатели и инженеры, водители городского общественного транспорта, работники медицинской сферы, сотрудники социально ориентированных НКО и многие другие.

В 2026 году конкурс «Московские мастера» проходит в 29-й раз в рамках системы социального партнерства между Правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте московскиемастера.рф.