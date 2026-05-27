Утверждена концепция павильона новой станции метро "Строгино"

Сегодня стало известно, как будет выглядеть будущая станция метро "Строгино" Рублёво-Архангельской линии. О согласованной архитектурной концепции рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

© ТВ Центр

Главная особенность - многоугольные "соты". Они создадут ощущение лёгкости и динамики. Входные зоны и внутренние части павильона тоже облицуют "сотами". А акценты в дизайне расставит отделка натуральным камнем.

Главный фасад украсят витражи. А полы, ступени и цоколь покроют светлым гранитом. У новой станции "Строгино" будет 2 вестибюля. С пересадкой на соседнюю Арбатско-Покровскую линию. Реализация проекта позволит создать новые варианты маршрутов для пассажиров транспортного узла.