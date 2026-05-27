Новый вид птиц обнаружен на Воробьевых горах

Новый вид птиц заметили на Воробьевых горах в Москве. Там обнаружили лесного голубя вяхиря, который не появлялся последние несколько лет, сообщила пресс-служба Парка Горького.

© m24.ru

Теперь на Воробьевых горах насчитывается 64 вида пернатых.

В парке отметили, что новую птицу зафиксировали во время орнитологической экскурсии.

"Эта встреча пополнила список птиц Воробьевых гор до 64 видов – важное событие для наблюдателей и любителей природы", – говорится в сообщении.

Ранее редкий удод был замечен в национальном парке "Лосиный остров". Этот охраняемый вид занесен в Красную книгу Московской области. Он обладает яркой внешностью: контрастным коричнево-оранжевым оперением, длинным и тонким клювом.

В "Лосином острове" призвали посетителей наблюдать за птицами со стороны, чтобы не тревожить их.