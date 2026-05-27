Движение на ряде участков в Москве временно закрыто

Временно закрыто движение на ряде участков в Москве, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Движение временно закрыто: на съезде с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе; на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта; на съезде с Третьего транспортного кольца на Ленинский проспект (в обе стороны); на Кремлевской набережной; на Пречистенской набережной», – говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется.