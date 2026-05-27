В Москве с 1 июня заработает 19 зон для плавания

Бассейны под открытым небом в столице в рамках проекта "Лето в Москве" начнут работать 1 июня. Всего в этом летнем сезоне планируется открыть 14 мест для купания в парках, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"В этом году горожане смогут отдохнуть, не выезжая за пределы столицы. В Москве откроется 14 зон для плавания в городских парках. Места будут оснащены необходимой для комфортного отдыха инфраструктурой - от шезлонгов с зонтиками до камер хранения. Для гостей пройдут тренировки и развлекательные программы у воды", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Уточняется, что с 1 июня в Москве заработает 19 зон для плавания. Семь из них находится в шести парках, подведомственных столичному департаменту культуры: ландшафтном парке "Митино", парках "Ходынское поле", "Серебряный бор", "Сокольники", 50-летия Октября, а также в Пионерском пруду в Парке Горького. На фестивальных площадках "Московских сезонов" бассейны будут открыты в районах Южное Медведково на пересечении улиц Молодцова и Сухонской, Вешняки (Вешняковская улица, дом 16); Гольяново (сквер у Гольяновского пруда); Свиблово (проезд Серебрякова, напротив владения 14, строения 23); Некрасовка (сквер у станции метро "Некрасовка") и других.

Для удобства горожан в местах отдыха предусмотрены шезлонги, зонтики, душевые, кабинки для переодевания, туалеты и камеры хранения - пользование этой инфраструктурой включено в стоимость билета. Вода в течение всего сезона будет подогреваться, ее температура в любую погоду составит 26-28 градусов. На некоторых площадках оборудовали дополнительные детские чаши, вода в них теплее, чем во взрослых. Кроме этого, откроются пункты проката полотенец и бары с напитками и едой.

Все бассейны оснащены системой многоступенчатой фильтрации, вода проходит постоянный лабораторный контроль, после каждого сеанса проводится техническое обслуживание. За безопасностью посетителей следят спасатели, медицинские сотрудники и администраторы площадок. Посещение бассейнов организовано по сеансам, забронировать купание на фестивальных площадках и в большинстве парков можно через сервис "Мосбилет".