На территории Лужников в четвертый раз откроется беговой центр

1 июня на территории Южного спортивного центра ОК "Лужники" Департамент спорта города Москвы и Беговое сообщество в четвертый раз откроют Беговой центр. В этом году он будет работать до конца сентября.

Проект, запущенный в 2023 году, за три прошедших сезона стал заметной точкой на карте беговой Москвы и одним из городских пространств, где можно не только тренироваться, но и общаться, обмениваться опытом и чувствовать себя частью большого бегового сообщества. В Беговом центре регулярно занимаются беговые и корпоративные клубы, студенческие группы, профессиональные атлеты и любители.

За время существования Беговой центр заметно вырос:

увеличилось количество участников, расширилась программа тренировок и активностей, а формат вызвал высокий интерес со стороны бегунов с разным уровнем подготовки. Если за первые два сезона в сумме центр посетили около 30 000 человек, то в третьем - уже свыше 20 000 уникальных участников. Общее количество посещений за прошлый сезон превысило 50 000, а в программе было более 500 организованных тренировок с приглашенными гостями и профессиональными тренерами Бегового сообщества.

"За три сезона мы увидели, насколько востребованным может быть такой формат. Беговой центр стал местом, куда люди приходят не только на тренировку, но и за атмосферой, общением, поддержкой и ощущением принадлежности к беговому сообществу. Для нас важно, что проект развивается вместе с аудиторией: растет количество участников, расширяется программа, появляются новые форматы для клубов, любителей, профессиональных спортсменов и тех, кто только начинает бегать. Мы благодарны Департаменту спорта города Москвы за поддержку и партнерство. Благодаря этой работе у бегунов есть пространство, которое помогает им комфортно тренироваться и готовиться к стартам", - комментирует Дмитрий Тарасов, директор забегов и сооснователь Бегового сообщества.

В Беговом центре будет три основные зоны. Две из них - тренировочные: дорожки на стадионе, рассчитанные на одновременные занятия до 200 человек, где можно будет тренироваться с использованием специального оборудования, а также зона ОФП и растяжки. Третья, сервисная зона, будет включать раздевалки и камеры для хранения вещей - ей можно будет воспользоваться отдельно. В день услугами Бегового центра смогут пользоваться около 1 500 человек.

В новом сезоне гостей Бегового центра вновь ждет насыщенная программа: беговые тренировки, занятия по ОФП и растяжке, встречи с известными спортсменами, лекции и паблик-токи. Расписание будет включать форматы для бегунов разного уровня - от новичков до опытных любителей.

Каждый день здесь будут проходить занятия с тренерами Бегового сообщества - на них необходимо записываться отдельно. В зоне ОФП и растяжки можно будет заниматься самостоятельно, со своим тренером или присоединиться к мастер-классам и тренировкам от Бегового сообщества.

Посещение Бегового центра - бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.