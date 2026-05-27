Новую программу подготовки ИИ-кадров для телекома запустят в столице

МТС и НИУ ВШЭ заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере подготовки инженерных кадров для телеком-отрасли с ИИ-компетенциями. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

«Соглашение направлено на повышение качества образования, обмен экспертизой и компетенциями при подготовке инженеров, владеющих технологиями ИИ и машинного обучения. Соглашение стало логичным продолжением многолетнего сотрудничества между компанией и университетом, которые в течение пяти лет реализуют совместные образовательные проекты. Крупнейшие из них – базовая кафедра цифрового оператора на факультете компьютерных наук и магистерская программа «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте». В проектах компании и вуза уже приняли участие более 350 студентов НИУ ВШЭ», – говорится в сообщении.

Как отметила генеральный директор компании Инесса Галактионова, слова которой приводятся в материале, прогнозируется, что к 2028 году экономический эффект от внедрения и использования ИИ в работе компании достигнет десятков млрд руб.

В пресс-службе напомнили, что в апреле открылась мастерская «Интеллектуальные решения в сетях связи» на базе Московского института электроники и математики (МИЭМ) ВШЭ. В мастерской студенты могут работать над актуальными инженерными задачами, характерными для телеком-индустрии. Они получат навыки и знания в ML‑разработке, программировании и работе с данными (включая статистический анализ, визуализацию на основе Python, отбор и генерацию признаков для повышения точности машинных алгоритмов), а также в backend‑разработке – управлении прикладными программными интерфейсами и продуктовой интеграции моделей. Только в этом году около полутора десятков студентов МИЭМ ВШЭ привлекут к разработке интеллектуальных систем анализа для эффективной работы современных сетей связи.