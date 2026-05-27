На болотах в Москве зацвела редкая кубышка

Редкое растение - кубышка малая - зацвела на Верхнеяузских болотах Лосиного острова. Этот вид является индикатором чистоты водоема.

Как узнал «МК», цветение кубышки позволило экологам сделать вывод, что местная экосистема находится в полном порядке. Это редкое водное растение с изящными жёлтыми цветками занесёно в региональные Красные книги. В наши дни его численность сокращается, а уязвимость требует бережного отношения.

Это растение предпочитает тихие заводи, стоячие водоемы и неспешные реки. Встретить кубышку малую считается большой удачей, а её вид доставляет эстетическое наслаждение. На глади воды покачиваются нежные жёлтые цветки размером 2–3 см в диаметре, а рядом плавают огромные сердцевидные листья.

Скромная кубышка играет заметную роль и в жизни обитателей леса. Его корни — излюбленное лакомство лосей, которое не только насыщает, но и тонизирует. Также растение помогает животным естественным путём справляться с паразитами. Так как это охраняемый вид, срывать его запрещено.