Собянин рассказал о модернизации производства лифтов в Москве

Карачаровский механический завод (КМЗ), расположенный в Нижегородском районе на юго-востоке Москвы, завершил этап реорганизации и перешел к масштабному технологическому обновлению. Еще несколько лет назад одно из старейших предприятий отрасли столкнулось с критическим кризисом: накопленные за десятилетия долги, износ оборудования и сокращение производства привели к запуску процедуры банкротства. Под угрозой увольнения оказались более тысячи квалифицированных сотрудников. Ситуация изменилась после того, как правительство Москвы стало владельцем предприятия, о чем в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам главы столицы, город взял на себя управление заводом, чтобы сохранить ключевого производителя и не допустить потери рабочих мест. Мэр подчеркнул, что сейчас КМЗ не только восстанавливает объемы работы, но и расширяет штат, становясь резидентом ОЭЗ «Технополис Москва».

«КМЗ последовательно уходит от использования китайских комплектующих и переходит на российские компоненты, в том числе собственные», — написал Собянин.

В 2025 году на заводе началось глубокое переоснащение производственных площадок. Механический участок получил новые токарные и фрезерные станки с числовым программным управлением, а для обработки металла были закуплены высокоточные лазерные установки от московского производителя «Лассард». Модернизация затронула и термический участок, где установили современные печи для газовой цементации и отпуска, а в метрологическую службу поступила высокоточная координатно-измерительная машина. Обновление материальной базы потребовало переподготовки персонала: специалисты, годами работавшие на старом оборудовании, прошли обучение программам по эксплуатации современной техники. Эти меры позволили заводу выйти на новый уровень эффективности — рост производительности труда только за 2025 год составил 7,6%. Результатом модернизации стал выпуск пяти тысяч лифтов, что эквивалентно 20% всего российского рынка. По сравнению с 2024 годом объемы производства КМЗ выросли в полтора раза, что позволило закрыть потребности не только московской программы реновации, но и обеспечить поставками фонды капитального ремонта в Республике Крым, Югре, Мурманской и Тульской областях, а также во многих других регионах страны.

Параллельно с ростом объемов завод вернулся к активной инновационной деятельности. Предприятие запустило в серию первые в России безредукторные лебедки, уровень локализации которых к концу следующего года должен достичь 90%. Это оборудование отличается энергоэффективностью и пониженным уровнем шума, что критически важно для комфорта жильцов многоквартирных домов. Кроме того, КМЗ начал производство уникальных для российского рынка скоростных лифтов, способных перемещаться со скоростью до четырех метров в секунду. Специалисты завода спроектировали кабины с учетом аэродинамических особенностей, оснастив их обтекателями для минимизации сопротивления воздуха. Для управления такими сложными механизмами в высотных зданиях до 64 этажей была разработана отечественная микропроцессорная система «Альпака». Она обладает интеллектуальным модулем распределения пассажиропотока и функцией эвакуационного режима, способной координировать работу группы из шести лифтов одновременно.

Планы на ближайшие годы предусматривают создание в Москве полноценного кластера лифтостроения и вертикального транспорта. В рамках этого проекта КМЗ планирует локализовать производство преобразователей частоты, приводов дверей и TFT-экранов, а также наладить выпуск эскалаторов и траволаторов. Важнейшим объектом будущего комплекса станет испытательная башня высотой 168 метров, которая будет построена к 2028 году. Наличие такой площадки позволит проводить сертификацию скоростного оборудования со скоростью до 10 метров в секунду внутри страны, избавляя производителей от необходимости обращения к зарубежным лабораториям и существенно сокращая сроки вывода новой продукции на рынок. После завершения всех этапов модернизации производственная мощность КМЗ достигнет 12 тысяч лифтов ежегодно. С 2025 года завод также взял на себя функции по монтажу и сервисному обслуживанию своих изделий на протяжении всего жизненного цикла. Для этого сформирован штат электромехаников и наладчиков, работающих в связке с круглосуточной диспетчерской службой, что позволяет оперативно реагировать на жалобы граждан и проводить профилактику оборудования в режиме реального времени.