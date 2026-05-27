Опубликована программа мероприятий проекта «Лето в Москве»

В Москве 30 мая стартует масштабный проект «Лето в Москве», который продлится до 6 сентября. Главной темой сезона станет «Время быть вместе». Для жителей и гостей столицы подготовили экскурсии, концерты, фестивали, спортивные мероприятия и благотворительные акции на сотнях городских площадок.

© Вечерняя Москва

В программу вошли фестивали «День молодежи», «Театральный бульвар», «Город неравнодушных», «Усадьбы Москвы», джазовый фестиваль, цирковые представления, кинопоказы под открытым небом и мероприятия на ВДНХ. Также в городе будут работать летние библиотеки, коворкинги, экскурсионные маршруты и благотворительные площадки.

Для любителей активного отдыха подготовили спортивные события, экстрим-площадки, шахматные зоны, семейные игры и массовые тренировки. В «Лужниках», Парке Горького, на ВДНХ и других площадках пройдут фестивали спорта, турниры и мастер-классы.

Отдельное внимание уделят семейному отдыху, культуре и туризму. Гостей ждут исторические экскурсии, фестивали науки, винтажные маркеты, музыкальные программы и мероприятия, посвященные архитектуре, кино и городскому наследию, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве стартовал конкурс статей «Территория возможностей» для летнего выпуска журнала «Территория М». Он издается под эгидой столичного Департамента территориальных органов исполнительной власти.