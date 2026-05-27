Молодые люди смогут найти работу на лето на портале «Молодежь Москвы»

Столица продолжает системно решать вопрос трудоустройства молодых горожан, предлагая им не просто заработок, а полноценный профессиональный старт. Так, на портале «Молодежь Москвы» в банке вакансий собраны предложения для молодых жителей столицы. Кроме того, Управление кадровых сервисов Правительства Москвы также регулярно проводит стажировки — от сельского хозяйства до информационных технологий.

«Комплексный подход к занятости молодежи, реализуемый в Москве, — от профориентации до поддержки предпринимательских инициатив — позволяет каждому выстроить индивидуальную карьерную стратегию. В столице сформирована устойчивая экосистема, где молодежь может получить первичные профессиональные навыки», — отметила Маргарита Савинкина, руководитель проекта «Молодежь Москвы».

Работа на лето или на учебный год

На портале «Молодежь Москвы» в разделе «Подработки» открыт доступ к вакансиям для жителей столицы от 18 лет. Некоторые работодатели готовы рассматривать кандидатов с 16 лет. Молодежь столицы может найти предложения с занятостью только на летний период или с частичной, чтобы трудиться в течение учебного года. Указанные позиции подходят для получения первого опыта работы. Процедура отклика на вакансии максимально упрощена: достаточно заполнить краткую анкету с основными данными и приложить резюме.

Для молодых людей открыты вакантные места официантов, бариста, продавцов-кассиров и администраторов. Для тех, кто любит активность и общение, подойдут предложения о работе инструкторами в веревочных парках, а также консультантами в парках развлечений и промоутерами.

Молодые люди могут самостоятельно выбрать подходящий график — полный день в летние месяцы или частичную занятость несколько раз в неделю во время учебы. Это позволяет совмещать работу с личными планами, отдыхом или подготовкой к экзаменам.

Консультант в дьюти-фри, официант-стюард на «Сапсане»

Вакансии Российских студенческих отрядов предлагают молодым людям уникальные возможности для трудоустройства. В студенческих отрядах Москвы ребята могут попробовать себя в роли консультанта в дьюти-фри международного аэропорта Внуково, официанта или повара в детском лагере «Бугорок» с полным бесплатным питанием и проживанием. Также открыты вакансии официанта-стюарда на высокоскоростных поездах «Сапсан» и «Ласточка». Все позиции предполагают официальное оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации. При этом опыт работы не требуется, компании готовы обучать студентов с нуля.

Работу студенческих отрядов столицы поддерживает проект «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики.

Деятельность направления «Молодежь Москвы. Карьера» обеспечивает системную поддержку молодых горожан в вопросах профессиональной реализации, способствуя повышению их конкурентоспособности на столичном рынке труда. Для молодых горожан проводят профориентационные игры, карьерные консультации и консультации по запуску стартапа. Помимо этого, ежегодно в столице организуют карьерный форум-выставку «Город. Карьера. Бизнес», где можно узнать о возможностях трудоустройства в коммерческих компаниях и в структурах Правительства Москвы. В рамках этого мероприятия молодые люди принимают участие в мастер-классах и панельных дискуссиях, вместе с карьерными консультантами составляют резюме.

Пройти практику в управе и получить первый профессиональный опыт

Управление кадровых сервисов Правительства Москвы в том числе открывает талантливым начинающим специалистам путь к успешной карьере. Программы «Практика в Правительстве Москвы» и «Практика в управах» предлагают не просто отработку теории, а получение первого профессионального опыта.

Основные площадки, где студенты будут практиковаться, — это столичные органы исполнительной власти и подведомственные организации, а также территориальные органы исполнительной власти города Москвы. С первого дня каждый участник погружается в реальную работу и действующие проекты. Практиканты не только знакомятся с теорией, но и занимаются конкретными задачами, добиваясь нужных результатов.

Еще больше возможностей для молодых москвичей можно найти на портале «Молодежь Москвы» и страницах проекта в социальных сетях.

